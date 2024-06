Décathlon AG2R La Mondiale sera emmenée par Felix Gall et Sam Bennett sur le Tour de France 2024. Les champions de France Bruno Armirail et Paul Lapeira seront au départ.

L’équipe Décathlon AG2R La Mondiale vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France 2024. 8ᵉ l’an dernier et vainqueur d’une étape, Felix Gall sera le leader pour le classement général. Vainqueur de deux étapes en maillot vert en 2020, Sam Bennett chassera les victoires d’étape au sprint. Dorian Godon, Nans Peters, Nicolas Prodhomme, Oliver Naesen mais aussi les récents champions de France Bruno Armirail et Paul Lapeira complètent la sélection. Victorieux à sept reprises depuis le début de saison, Benoît Cosnefroy ne sera pas au départ de la Grande Boucle.

Vincent Lavenu, manager de Dcéathlon AG2R La Mondiale :

« Nous avons un double objectif à l’entame de ce Tour de France. Tout d’abord, c’est de confirmer notre performance de l’année dernière au classement général avec Felix Gall. Et ensuite, nous venons également chercher au moins une victoire d’étape. Sam Bennett sera l’une de nos meilleures chances lors des arrivées au sprint, mais nous avons également d’autres coureurs capables de lever les bras. Je pense à Dorian Godon et à Paul Lapeira qui, en cas d’arrivée en petit comité, peuvent faire parler leur pointe de vitesse. Nous sommes ambitieux, avec un beau collectif et un très bon grimpeur comme Felix Gall. Nous avons régulièrement obtenu de bons résultats sur le Tour de France, c’est dans notre identité, donc nous allons nous battre pour cela, avec une équipe solide et motivée ».