Derek Gee ou encore Stephen Williams emmèneront l’équipe Israel – Premier Tech sur le Tour de France tandis que Chris Froome n’a pas été sélectionné.

L’équipe Israel – Premier Tech visera les victoires d’étape sur le Tour de France 2024. La formation israélienne comptera notamment sur Derek Gee, révélation et Giro 2023 et du dernier Critérium du Dauphiné, où il a pris la troisième place du classement général. Vainqueur du Tour Down Under ou encore de la Flèche Wallonne cette saison, Stephen Williams sera l’une des cartes maitresses de l’équipe. Quadruple vainqueur du Tour de France, Chris Froome n’est pas sélectionné au départ de la Grande Boucle pour la deuxième année consécutive.

