Comme en 2023, la formation Jayco-AlUla sera emmenée par Simon Yates et Dylan Groenewegen sur le Tour de France 2024.

La Jayco-AlUla vient de dévoiler le nom des huit coureurs sélectionnés pour le Tour de France 2024. Sans surprise, Simon Yates sera le leader de l’équipe pour le classement général. 4ᵉ l’an dernier, le Britannique visera le podium cette année. « C’est toujours excitant de se préparer pour le TDF et nous sommes confiants pour aborder la course avec une équipe similaire à celle de 2023. Après l’année dernière avec deux deuxièmes places serrées et une quatrième place au classement général, ce serait bien de monter sur la plus haute marche et sur le podium général. J’ai détenu le maillot de leader du Giro et de la Vuelta et je suis monté sur le podium au général dans les deux mais pas encore sur le TDF. C’est un de mes grands objectifs », assure Simon Yates.

⚽️ 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲𝗲𝘁𝘀 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗶𝗻𝗴 🚴🏻‍♂️ Never mind the UEFA Euro 2024 here’s our Tour de France squad baby! 🇫🇷🔥#TDF2024 🗞️ https://t.co/IwMagSiGQa pic.twitter.com/cluLfuilyS — GreenEDGE Cycling (@GreenEDGEteam) June 20, 2024

Sur les étapes de sprint, Dylan Groenewegen sera le coureur protégé. Le Néerlandais pourra notamment compter sur Luka Mezgec, Elmar Reinders ou encore Michael Matthews pour le mettre dans les meilleures dispositions. « Je me sens bien et je pense qu’il devrait y avoir sept ou huit étapes de sprint sur le Tour de cette année, donc c’est bien pour moi et j’ai hâte d’y être. Ma forme s’améliore chaque semaine et c’est agréable d’avoir le Tour de Slovénie dans les jambes maintenant aussi. J’ai bien travaillé avec l’équipe et le groupe de sprint, Elmar et Luka sont également en bonne forme. J’ai remporté quelques victoires cette saison, mais aussi beaucoup de deuxième et troisième places », affirme Groenewegen.

Les huit coureurs de la Jayco-AlUla pour le Tour de France 2024