Impliqué dans la chute sur le Critérium du Dauphiné, Tao Geoghegan Hart ne sera pas au départ du Tour de France 2024.

Les saisons se suivent et se rassemblent pour Tao Geoghegan Hart. Alors qu’une fracture de la hanche avait mis fin à sa saison 2023 sur le Giro, le Britannique va manquer le Tour de France 2024. Arrivé cette année au sein de l’équipe Lild-Trek, c’était l’un des objectifs de sa saison. Pris dans la chute massive sur le Critérium du Dauphiné, Geoghegan Hart avait quitté la course deux jours plus tard, en raison de maladies et d’une côte fracturée.