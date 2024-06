C’est confirmé : Jonas Vingegaard sera bien au départ du Tour de France 2024, tout comme Wout van Aert.

La Visma | Lease a Bike vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France 2024. Le double vainqueur sortant Jonas Vingegaard sera bien au départ. Deux mois et demi après sa chute sur le Tour du Pays-Basque, le Danois est suffisamment remis pour défendre son titre. « Je suis ravi de commencer le Tour. Les derniers mois n’ont pas toujours été faciles, mais je remercie ma famille et l’équipe Visma | Lease a Bike pour leur soutien indéfectible. Nous avons travaillé ensemble pour arriver à ce moment, et bien sûr, je suis très excité de voir où j’en suis. Je me sens bien et je suis très motivé », assure Vingegaard.

