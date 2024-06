Tadej Pogačar pourra compter sur une véritable armada UAE Team Emirates à ses côtés sur le Tour de France 2024.

UAE Team Emirates vient de confirmer l’identité de ses huit coureurs qui seront au départ du Tour de France 2024. Tadej Pogačar sera le favori et leader de la formation. Facile vainqueur du Giro, le Slovène double avec le Tour pour la première fois de sa carrière. Il pourra compter sur une équipe impressionnante à ses côtés, notamment en montagne avec Juan Ayuso, Pavel Sivakov, Marc Soler mais aussi Joao Almeida et Adam Yates, qui n’ont rien laissé à leurs concurrents sur le Tour de Suisse. Nils Politt et Tim Wellens complètent la sélection.

It’s here! We present to you our starting eight for the @LeTour 🇫🇷:

🇪🇸 @juann_ayuso

🇩🇪 @PolittNils

🇫🇷 @PavelSivakov

🇪🇸 @solermarc93

🇧🇪 @Tim_Wellens

🇬🇧 @AdamYates7

🇵🇹 @JooAlmeida98

