Ineos Grenadiers va aligner une équipe de grimpeurs sur le Tour de France 2024 avec Carlos Rodriguez et Egan Bernal comme leaders.

Ineos Grenadiers vient de dévoiler sa sélection pour le Tour de France. La formation britannique a choisi d’aligner une équipe de grimpeurs. 5ᵉ du classement général l’an dernier et vainqueur d’une étape, Carlos Rodriguez sera le leader. Egan Bernal tentera lui aussi de réaliser une bonne performance au classement général. Thomas Pidcock, Geraint Thomas, Laurens De Plus, Jonathan Castroviejo, Michal Kwiatkowski et Ben Turner complètent l’équipe.

Ineos Grenadiers pour le Tour de France 2024

Carlos Rodriguez

Egan Bernal

Geraint Thomas

Carlos Rodriguez :

« Ma préparation s’est bien déroulée jusqu’à présent et je suis sûr que je débuterai à Florence dans la meilleure forme possible. J’ai eu un bon bloc d’entraînement à la fin de l’année dernière et un super camp d’altitude en janvier. J’ai eu un début d’année plus difficile que je ne l’aurais souhaité, mais j’ai inversé la tendance et mes jambes se sentent maintenant bien et mon corps réagit bien. Je pense que cela montre que le plan a fonctionné et que nous avons fait les choses de la bonne manière et dans le bon ordre. L’aide de ces coéquipiers et du staff fera toute la différence, surtout quand le niveau de course va être si élevé. Avoir un groupe de coureurs aussi fort autour de moi est ce qui va nous aider à obtenir le meilleur résultat possible en tant qu’équipe ».

Egan Bernal :

« Je suis très heureux d’être à nouveau sélectionné. C’est un grand honneur de participer à la plus grande course du monde et comme chaque année, nous nous battrons pour le meilleur résultat possible. Mon ambition est d’être vraiment compétitif et d’être quelqu’un qui peut faire une réelle différence en course. En tant qu’équipe, nous voulons gagner et nous avons quelques coureurs qui peuvent très bien faire. Il va être important d’avoir différentes options, surtout la deuxième et la troisième semaine. Si nous pouvons atteindre ce point avec un nombre élevé de coureurs au GC, cela peut devenir un peu un jeu stratégique, et avoir différentes cartes à jouer va être important ».