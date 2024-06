Carlos Rodriguez (Ineos Grenadiers) a remporté, ce dimanche, la 8ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. Dans l’ascension finale du Plateau des Glières, Giulio Ciccone (Lidl-Trek) lance les hostilités à 6,7 kilomètres de l’arrivée. L’Italien est repris sous l’impulsion de Laurens De Plus (Ineos Grenadiers), qui travaille pour son leader Carlos Rodriguez, qui passe à l’offensive. Seuls Matteo Jorgenson (Visma | Lease a Bike) et Derek Gee (Israel – Premier Tech) peuvent suivre l’Espagnol. Primož Roglič (Bora-Hanshrohe) est lui distancé et se retrouve sans coéquipier.

🇸🇮 @rogla est maintenant à plus de 30 secondes de la tête ! 🇸🇮 @rogla is now more than 30 seconds off the lead!#Dauphiné pic.twitter.com/iXHT07YewS — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

Dans les derniers hectomètres, Derek Gee ne peut plus suivre et laisser filer les deux hommes de tête. Carlos Rodriguez prend le meilleur sur Matteo Jorgenson et s’impose au sommet du Plateau des Glières. Derek Gee complète le podium. Primož Roglič franchit la ligne à la 6ᵉ place à 48″ et sauve son maillot jaune de leader pour 8″ devant Matteo Jorgenson. Le Slovène remporte le Critérium du Dauphiné pour la deuxième fois de sa carrière après 2022. Derek Gee complète le podium final.

⛰️💛 Une dernière ascension sous tension pour @rogla et son @MaillotjauneLCL qu’il parvient à sauver pour 8 petites secondes. 🔄 Revivez le dernier kilomètre au Plateau des Glières. ⛰️💛 A tense final climb for @rogla and his #MaillotJauneLCL, who manages to save it by just 8… pic.twitter.com/R5Y4XBmh0n — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 9, 2024

Le classement de la 8ᵉ étape du Criétrium du Dauphiné

Carlos Rodriguez Matteo Jorgenson Derek Gee

Results powered by FirstCycling.com