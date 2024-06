Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) a remporté, ce mercredi, la 4ᵉ étape du Critérium du Dauphiné. Au terme des 34,4 kilomètres de ce contre-la-montre individuel, le champion du monde de la discipline a signé le meilleur temps en 41:49″, à plus de 49 km/h de moyenne. Il devance Joshua Tarling (Ineos Grenadiers), +17″, qui a longtemps occupé le hot seat. Primož Roglič (Bora-Hansgrohe) complète le podium à 39″ d’Evenepoel. Le Belge s’empare du maillot jaune de leader, 33″ devant Roglič.

🙌 Coup double pour 🇧🇪 @EvenepoelRemco qui s’impose sur le contre-la-montre et récupère le @MaillotjauneLCL des épaules de 🇨🇦 @DerekGee7.

⏪ Revivez les derniers instants de la 4ème étape du #Dauphine 🙌 🇧🇪 @EvenepoelRemco wins the time trial and takes the @MaillotjauneLCL from… pic.twitter.com/2tUOnsn4vb — Critérium du Dauphiné (@dauphine) June 5, 2024

La réaction de Remco Evenepoel :

« Je suis très heureux et fier. Ce contre-la-montre a été un bon test après deux mois et la victoire est un grand regain de confiance et un bon signe pour le Tour de France, qui n’est que dans trois semaines. Je tiens à remercier tous ceux qui m’ont soutenu, ma famille et mon équipe, qui ont toujours été à mes côtés. Un grand merci également à Specialized, qui m’a offert un nouveau casque et un nouveau vélo pour cette course. Cela m’a donné un peu plus de puissance. Je ne sais pas ce que cette victoire signifie pour le classement général. Tout ce que je peux dire, c’est que je suis ravi de porter le beau maillot jaune du Dauphiné qui, avec la victoire, fait déjà une semaine réussie. J’étais concentré sur ma course et sur l’obtention d’un bon résultat aujourd’hui, et je vais continuer à le faire jour après jour et voir ce que je peux faire lors des trois étapes difficiles que nous passerons en montagne, où beaucoup de choses peuvent encore arriver. »

Le classement de la 4ᵉ étape du Critérium du Dauphiné

Remco Evenepoel Joshua Tarling Primož Roglič

