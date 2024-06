La Groupama-FDJ a dévoilé son équipe pour le Tour de France avec une surprise : la présence de Lenny Martinez.

Lenny Martinez va découvrir le Tour de France cette année. En janvier, l’équipe française avait dévoilé le nom de quatre premiers coureurs alignés sur la Grande Boucle : David Gaudu, Romain Grégoire, Valentin Madouas et Stefan Küng. Lenny Martinez ne faisait pas partie de cette présélection et devait uniquement participer au Tour d’Espagne. Avec cinq victoires depuis le début de saison, le grimpeur va découvrir son tout premier Tour de France à l’âge de 20 ans. David Gaudu visera le classement général et l’équipe souhaitera renouer avec la victoire sur la Grande Boucle, qui lui échappe depuis 2019 et la victoire de Pinot au Tourmalet.

Les 8 coureurs de la Groupama-FDJ pour le Tour de France

Benoît Vaugrenard, directeur sportif Groupama-FDJ :

« On veut regagner sur le Tour ! Notre stratégie est différente de notre modèle de fonctionnement traditionnel avec une équipe entière au service d’un leader. Nous évoluons et cette année, nous laisserons beaucoup de liberté aux coureurs. David Gaudu est l’élément central de notre équipe, mais les sept autres coureurs sont prêts pour jouer les victoires d’étapes. Dès lors qu’on sera acteurs et offensifs, on se rapprochera de la victoire. »

« Romain Grégoire, Valentin Madouas, Lenny Martinez ou encore Stefan Küng trouveront tous des terrains où ils pourront jouer leurs cartes sur les trois semaines du Tour de France, entourés par des capitaines de route expérimentés que sont Quentin Pacher, Clément Russo et Kevin Geniets. Après une préparation entachée par des pépins de santé, David Gaudu s’attachera à réaliser une bonne première semaine pour prétendre à un bon classement général, on avancera étape après étape avant d’entamer la haute montagne. Lenny Martinez sera un vrai soutien pour David en montagne, on est toujours plus fort à deux que seul sur un parcours taillé pour les grimpeurs. »