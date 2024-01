La Groupama-FDJ vient de dévoiler le nom des quatre premiers coureurs qui seront alignés sur le prochain Tour de France.

Lors de la présentation de l’équipe 2024, la Groupama-FDJ a dévoilé le calendrier des Grands Tours de ses principaux coureurs. Après avoir disputé La Vuelta en 2023, Romain Grégoire va découvrir le Tour de France en 2024. Le jeune français sera accompagné par David Gaudu, Valentin Madouas et Stefan Küng. David Gaudu sera le leader pour le général et doublera avec le Tour d’Espagne quelques semaines plus tard. Le jeune Lenny Martinez sera, lui aussi, au départ de La Vuelta, pour la deuxième fois de sa carrière.

Le programme 2024 des leaders de la Groupama-FDJ :

📣 𝗧𝗼𝘂𝗿 𝗱𝗲 𝗙𝗿𝗮𝗻𝗰𝗲 𝟮𝟬𝟮𝟰 📣 C'est déjà l'heure de vous annoncer nos 4 premiers coureurs sélectionnés ! 𝘖𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪𝘢𝘭 𝘳𝘰𝘴𝘵𝘦𝘳 ▪️▪️▪️▪️▫️▫️▫️▫️ pic.twitter.com/kTG6Fts3xh — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) January 10, 2024

David Gaudu : Tour de France et Vuelta

Romain Grégoire : Tour de France

Vamentin Madouas : Tour de France

Lenny Martinez : Vuelta

Stefan Küng : Tour de France

Romain Grégoire :

« Après avoir découvert La Vuelta en 2023, je vais découvrir le Tour de France en 2024. C’est forcément un rêve, mais l’objectif n’est pas juste d’y aller : c’est d’y être performant. J’ai énormément appris l’année dernière, j’ai gagné des courses, mais je veux encore franchir un échelon et m’imposer au plus haut niveau. J’ai hâte de me confronter aux plus grandes courses du calendrier. Je sais que j’ai encore beaucoup à découvrir, mais j’aborde la saison sans complexe ».