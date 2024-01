En 2024, Jonas Vingegaard visera une troisième victoire consécutive sur le Tour de France. Mais le Danois se méfie de ses adversaires et surtout de Primoz Roglic.

Le programme du début de saison 2024 de Jonas Vingegaard ressemblera fortement à celui de 2023 pour Jonas Vingegaard. Il faut dire que cela avait plutôt bien fonctionné pour lui la saison dernière. Le Danois reprendra la compétition en Espagne en sur le O Gran Camiño. En mars, le leader de la Visma | Lease a Bike croisera la route de Tadej Pogacar une première fois sur Tirreno Adriatico au mois de mars. Pour peaufiner sa préparation pour le Tour de France, Vingegaard sera au départ du Tour du Pays-Basque et du Critérium du Dauphiné, dont il est le tenant du titre.

Jonas Vingegaard : « Je veux écrire l’histoire du sport en France »

« Le Tour de France est la plus grande course cycliste de l’année. Je suis le champion en titre et je ferai tout pour défendre mon titre cet été. Je veux écrire l’histoire du sport en France. Je dois veiller à pouvoir rester au sommet et me battre pour la victoire. L’ensemble du parcours me semble fait sur mesure pour moi. Il y aura beaucoup de montées, surtout la troisième semaine. Nous devrons être sur nos gardes, surtout avec la forte concurrence des autres équipes en 2024. Nous savons tous que Primoz est un coureur incroyablement fort. Nous devons avoir un bon plan pour le battre. Nous ferons ce que nous faisons toujours : établir un plan solide à l’avance et nous assurer que nous sommes parfaitement préparés pour le départ à Florence. »