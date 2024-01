Les Zwift Games marquent une étape importante dans le monde du cyclisme esport, alliant technologie, compétition et communauté. Cet événement offre une expérience unique et immersive à tous les cyclistes, qu’ils soient amateurs ou professionnels, les invitant à relever des défis variés dans un univers virtuel captivant. Cet événement mondial, ouvert à tous, propose une expérience de course virtuelle inédite sur un mois avec des disciplines variées : Sprint, Épique et Grimpeur. Zwift souligne que participer est plus amusant que de simplement regarder, invitant ainsi toute la communauté cycliste à rejoindre ce rendez-vous incontournable.

Comment suivre les Zwift Games ?

Les Zwift Games seront diffusés sur la chaîne YouTube de Zwift aux dates suivantes : 2 et 3 mars – Sprint, 9 et 10 mars – Épique, 16 et 17 mars – Grimpeur. Chaque jour, les diffusions dureront entre 1 et 2 heures, et Zwift produira des résumés de 60 secondes pour chaque course, ainsi que des résumés de 5 minutes pour chaque week-end.

Le défi Sprint : une course d’élite

Les qualifications pour le championnat Sprint auront lieu les 24 et 25 février, avec des courses de championnat les 2 et 3 mars. Ce sera l’unique épreuve avec un tour de qualification, où les 30 meilleurs de chaque course se qualifieront pour le championnat.

Course 1 – Watopia, Nouveau Parcours : 2 tours, 24,9 km, 289 m de dénivelé

: 2 tours, 24,9 km, 289 m de dénivelé Course 2 – Watopia, Nouveau Parcours : 19,5 km, 212 m de dénivelé

: 19,5 km, 212 m de dénivelé Course 3 – Glasgow Crit Circuit : 5 tours, 15,3 km, 166 m de dénivelé

Les prix pour les vainqueurs s’élèvent à 7 000 $ pour la première place, 5 000 $ pour la deuxième et 3 000 $ pour la troisième.

Championnat Épique : l’endurance mise à l’épreuve

Le Championnat Épique, réservé aux athlètes les plus endurants, se déroulera les 9 et 10 mars sur un parcours inédit de plus de 80 km, parsemé de défis stratégiques.

Parcours : Watopia, Nouveau Parcours, 81,6 km, 878 m de dénivelé

Grimpeur : la montée finale

Les 16 et 17 mars, le championnat Grimpeur offrira une ascension épique de l’Alpe du Zwift, un parcours exigeant destiné aux meilleurs grimpeurs.

Parcours : Watopia, Road to Sky, 17,3 km, 1 047 m de dénivelé

Championnat Global

Les titres de Champions Globaux seront décernés aux athlètes masculin et féminin les plus performants sur l’ensemble des trois épreuves, avec des prix allant jusqu’à 10 000 $.

Comment participer ?

Ceux qui désirent se qualifier pour l’un des championnats élites doivent manifester leur intérêt et remplir tous les critères d’éligibilité avant le 26 janvier. Toutes les informations détaillées sur les championnats élites et les critères de qualification sont disponibles ici.

Parallèlement aux compétitions élites, cinq étapes sont prévues pour les compétiteurs de la communauté, et tous les utilisateurs de Zwift sont invités à y participer. Chaque étape proposera plusieurs créneaux horaires de course durant la journée, offrant des options pour tous les niveaux de vitesse et facilitant la participation des cyclistes de tous les fuseaux horaires. Les participants aux Zwift Games auront l’opportunité de débloquer trois récompenses, qui seront annoncées peu avant le début de l’événement.

Les coureurs de la communauté doivent surveiller leur écran d’accueil pour les informations sur l’inscription aux Courses Communautaires des Zwift Games – le programme complet sera annoncé en février.

Prêt à vous lancer sur Zwift ?

Il y a deux options d’abonnement : un abonnement annuel (149,99 €/an) avec une garantie de remboursement de 30 jours pour les nouveaux abonnés, ou un abonnement mensuel (14,99 €/mois) avec une garantie de « remboursement ou remboursement » pour les nouveaux abonnés.