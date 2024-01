Après 17 ans chez les professionnels, Julien Simon va prendre sa retraite sportive à l’issue de la saison 2024.

La 17ᵉ saison de Julien Simon chez les professionnels sera aussi sa dernière. À 38 ans, le coureur de la TotalEnergies va prendre sa retraite fin 2024. Le natif de Rennes est motivé pour réaliser une belle dernière saison sous le maillot de TotalEnergies, qu’il a rejoint en 2020. Passé par Saur-Sojasun et Cofidis, Julien Simon compte 13 victoires chez les professionnels. Il a également remporté le classement général de la Coupe de France de cyclisme en 2022.

𝟏𝟕𝐞̀𝐦𝐞 𝐞𝐭 𝐝𝐞𝐫𝐧𝐢𝐞̀𝐫𝐞 𝐬𝐚𝐢𝐬𝐨𝐧 𝐩𝐨𝐮𝐫 @juliensimon85 Une dernière année tambour battant avec le Team. 🥁 Retrouvez l'ensemble des propos de notre coureur ci-dessous.#AllezTotalEnergies — Team TotalEnergies (@TeamTotalEnrg) January 19, 2024

Julien Simon :

« C’est une décision mûrement réfléchie. J’ai la chance de faire de ma passion mon métier pour la 17ᵉ année consécutive. C’est une chance de pouvoir choisir d’arrêter et j’estime que l’issue de la saison 2024 sera le moment idéal pour moi. Toute l’équipe, coureurs et staff, compte bien sur moi pour donner le maximum tout au long de cette saison. Je suis gonflé à bloc pour donner le meilleur de moi-même et aider nos leaders ! Je vais tout faire pour continuer d’écrire l’histoire du Team TotalEnergies. J’ai hâte de débuter les courses et cela commence dès demain ! Je remercie l’ensemble du staff et Jean-René pour leur confiance. »

Le programme du début de saison de Julien Simon :