L’autorité autrichienne de la concurrence a donné son feu vert au partenariat entre Red Bull et Bora-Hansgrohe.

C’est officiel : Red Bull devient actionnaire majoritaire de la Bora-Hansgrohe en détenant désormais 51% de l’équipe de Ralph Denk. L’information a pris de l’ampleur en fin de saison dernière, avec l’arrivée de Primoz Roglic. Red Bull aurait d’ailleurs joué un rôle dans la venue du Slovène. L’entreprise autrichienne acquiert L’autorité autrichienne de la concurrence a donné son accord au partenariat prévu entre la marque de boisson énergisante et la Bora-Hansgrohe.

Ralph Denk, Team Manager de Bora-Hansgrohe :

« Avec la décision d’aujourd’hui, nous avons franchi un obstacle important. Les bases de notre partenariat avec Red Bull sont désormais officiellement en place. C’est le feu vert que nous attendions pour aller de l’avant avec les formalités et de nombreuses parties spécifiques de la collaboration. Tout le monde dans le cyclisme sait à quel point les bases et la préparation sont importantes pour réussir. C’est pourquoi nous franchissons maintenant cette étape avec la réflexion et la détermination nécessaires. Nous présenterons les détails de notre partenariat au cours de la saison. »