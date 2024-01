À compter du 1ᵉʳ février, Thor Hushovd sera le nouveau manager général de l’équipe norvégienne Uno-X Mobility.

Invitée sur le Tour de France pour la deuxième année consécutive, l’équipe Uno-X Mobility aura un nouveau manager général dès le 1ᵉʳ février. L’ancien professionnel Thor Hushovd occupera ce poste. À 46 ans, le champion du monde 2010 a eu une carrière exceptionnelle, avec notamment 66 victoires à son actif. L’ancien coureur de l’équipe Crédit Agricole tentera d’aider la formation norvégienne à franchir un cap et intégrer les rangs World Tour dès 2026.

Vegar Kulset, PDG Uno-X Mobility :

« Nous sommes très ambitieux tant pour la transformation et pour le développement de l’équipe cycliste. Cela nécessitera beaucoup de leadership, et je suis ravi que Thor Hushovd rejoigne Uno-X Mobility Cycling en tant que directeur général, à compter du 1ᵉʳ février. La signature de Hushovd représente une nouvelle étape dans le développement de l’équipe cycliste et renforce notre leadership. Thor Hushovd n’a pas besoin d’être présenté davantage, et il possède un parcours et une personnalité exceptionnels pour aider Uno-X Mobility à franchir les prochaines étapes du cyclisme professionnel. Nos ambitions WorldTour avec nos femmes et nos hommes ne sont pas un secret ».