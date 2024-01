Pour la première fois de sa carrière, Julian Alaphilippe va participer au Giro en 2024. Le coureur de 31 ans manquera le prochain Tour de France.

Après six Tour de France et deux Vuelta, Julian Alaphilippe va découvrir le Giro en 2024. À 31 ans, le Français débute sa saison la semaine prochaine en Australie sur le Tour Down Under. Le double champion du monde visera les Strade Bianche, Milan Sanremo, le Tour des Flandres, avant de prendre le départ du Giro début mai. Interrogé par l’AFP dans un article de France Bleu, son manager chez Soudal Quick-Step a expliqué que le Giro était une course qui correspondait « à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent, mais que les gens aiment ».

Le calendrier provisoire de Julian Alaphlippe