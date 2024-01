Giacomo Nizzolo, qui vient de rejoindre la Q36.5 Pro Cycling Team, s’est fracturé la jambe dans un accident le 23 décembre.

Victime d’un accident à l’entraînement, entrainant une fracture de la jambe droite, Giacomo Nizzolo a subi une opération chirurgicale réussie à l’hôpital cantonal des Grisons à Coire, en Suisse, le 27 décembre, avant de sortir quatre jours plus tard. Après deux saisons chez Israel – Premier Tech, l’Italien de 34 ans vient de rejoindre la Q36.5 Pro Cycling Team. Giacomo Nizzolo ne participera pas au prochain camp d’entraînement de l’équipe cycliste professionnelle Q36.5 à Calpe, en Espagne, prévu du 11 au 22 janvier.

Lorenz Emmert, médecin de la Q36.5 :

« Le 23 décembre, Giacomo Nizzolo a eu un accident avec une fracture du plateau tibial à la jambe droite. Il a été opéré et a pu sortir de l’hôpital. Le processus de guérison et de réadaptation a déjà commencé. Nous sommes très optimistes et pensons qu’il retrouvera son niveau de performance habituel dans les prochains mois, aussi rapidement que sa blessure le permettra. »