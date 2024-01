Les équipes professionnelles, des moins de 23 ans et juniors Polti Kometa porteront des kits Gsport pendant au moins les trois prochaines saisons. Un accord qui coïncide avec le changement de nom et de design du kit avec lequel les trois équipes de la Fondation Alberto Contador participeront aux meilleures courses du monde. L’arrivée de Polti comme sponsor principal de l’équipe a conduit à la conception d’un nouveau design pour les tenues cyclistes. En respectant les couleurs des principaux sponsors (rouge, vert et bleu), un nouveau maillot lumineux et coloré a été créé pour se démarquer dans le peloton.

Fran Contador, directeur général de Polti Kometa :

« Dès la première fois que nous nous sommes rencontrés et avons discuté de la possibilité de travailler ensemble, il y avait une harmonie totale avec Gsport, les deux parties étaient très désireuses de commencer à travailler ensemble. Leur désir et leur motivation nous font sentir importants et j’espère qu’ils sentent déjà que le projet fait partie du leur. C’est le début d’une relation de trois ans que nous espérons prolonger pour de nombreuses autres années. années pour atteindre les objectifs que les deux parties se sont fixés. Nous voulons grandir ensemble jusqu’au sommet ».