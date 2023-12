Disqualifié du Giro 2023 après un contrôle positif au tramadol, Alex Baudin réintègre l’équipe Décathlon AG2R La Mondiale.

Écarté par son équipe depuis le 1ᵉʳ août suite à un test positif au tramadol lors du dernier Giro, Alex Baudin va réintégrer Décathlon AG2R La Mondiale dès le 1ᵉʳ janvier 2024. Pour rappel, depuis le 1ᵉʳ mars 2019, l’UCI interdit l’utilisation du tramadol en compétition, compte tenu des effets secondaires de cette substance. Le tramadol sera également interdit par l’Agence mondiale antidopage (AMA) à partir du 1ᵉʳ janvier 2024. « L’équipe AG2R Citroën annonce la réintégration d’Alex Baudin après un examen approfondi de son dossier par le Comité d’éthique de l’équipe », précise la formation dans un communiqué.

Alex Baudin :

« Après une période compliquée, éloigné du peloton et de ma passion, je suis impatient de retrouver mes coéquipiers, à l’aube de cette nouvelle année qui sera riche en émotions et défis sportifs. Je vais mettre toute mon énergie et ma détermination pour aller chercher de beaux résultats avec l’équipe. »