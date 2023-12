Les coureurs de l’équipe Intermarché-Wanty arboreront un nouveau maillot en 2024, conçu par Verge Sport.

À partir du 1ᵉʳ janvier 2024, les coureurs de la World Team, des équipes Continentale de Développement et de cyclocross de la structure Intermarché-Wanty évolueront avec les équipements conçus par Verge Sport, fabricant de vêtements de sport sur mesure. Pour la cinquième fois, le designer belge style.design a emprunté les couleurs jaune fluo et bleu marine qui forgent l’identité de la structure dirigée par Jean-François Bourlart, afin d’offrir un design rafraîchissant aux équipements Verge Sport.

New kit ✨

New partnership 🤝 Intermarché-Wanty will stand out in 2024 with Verge Sport 🔥 🎥 @cyclingmedia_ag @VergeBelgium pic.twitter.com/YVZjfDqPyi — Intermarché-Circus-Wanty (@IntermarcheCW) December 26, 2023

Le design offre une parfaite visibilité à tous les partenaires de l’équipe. Intermarché et Wanty restent omniprésents en tant que partenaires titres, tant sur le devant que sur le dos du maillot, ainsi que sur le cuissard. Le Groupe Gobert, visible sur les maillots de l’équipe wallonne depuis 2001, prend place aux côtés des partenaires titres dans le dos. Le nouveau maillot Wanty-ReUz-Technord (l’équipe développement) arbore un design identique à celui de la World Team.

Lilian Calmejane :

« Le nouvel équipement conçu par Verge Sport a été unanimement approuvé par les coureurs. Non seulement en termes de qualité, de confort et de coupe aérodynamique, mais aussi en termes de style. Le design est davantage structuré que la saison dernière, ce qui offre une apparence élégante. D’une part, le côté droit jaune fluo assure une grande visibilité dans le peloton et sur la route pour l’entraînement. D’autre part, le flanc gauche à dominante blanche inspire une sensation estivale. Le cuissard intégralement bleu marine et les chaussettes blanches forment une composition homogène. Nous sommes tous impatients de faire briller ces couleurs et produire une saison 2024 aussi fantastique que ce nouveau maillot ! »