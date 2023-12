Directeurs sportifs de la Groupama-FDJ depuis plus de 20 ans, Franck Pineau et Yvon Madiot, vont prendre leur retraite le 31 décembre 2023.

Une page se tourne chez Groupama-FDJ. Directeurs sportifs de l’équipe depuis, respectivement, 1997 et 2000, Yvon Madiot et Franck Pineau vont prendre leur retraite à l’issue de l’année 2023. « Avec mon frère Yvon, nous avons partagé 45 années de vie professionnelle, d’abord sur le vélo puis au sein de l’équipe. On a tout connu ensemble. On était complémentaires, il savait me reprendre, avoir le mot juste pour m’alerter. Quand j’ai voulu créer mon équipe, c’était une évidence de se lancer ensemble. Son départ rend cette fin d’année très spéciale pour moi. J’ai la sensation, cet hiver, de refermer un livre qui a été fantastique, avant d’en ouvrir un nouveau », affirme Marc Madiot, manager de la Groupama-FDJ.

Le 31 décembre, nos Directeurs Sportifs Yvon Madiot et Franck Pineau prendront leur retraite après plusieurs décennies de bons et loyaux services. Leur investissement pour l'équipe a été inestimable. Nous leur devons beaucoup 💖 pic.twitter.com/lEMTfam6m7 — Équipe Cycliste Groupama-FDJ (@GroupamaFDJ) December 21, 2023

« Franck Pineau a énormément apporté à notre équipe depuis son arrivée il y a déjà plus de vingt ans, en 2000. La fidélité chez les membres du staff ou coureurs qui m’entourent me tiennent beaucoup à cœur. Depuis la création de notre structure, les rapports humains ont été au centre de notre projet. À mesure que nous nous sommes développés, que nous avons évolué, c’est resté une valeur essentielle. Franck a toujours apporté en ce sens par sa bonne humeur, son ingéniosité. Il était l’un des derniers représentants d’un certain cyclisme à l’ancienne : le DS malin dans sa voiture. Je lui souhaite de profiter au mieux de cette nouvelle page et retiens de très nombreux grands moments passés à ses côtés », assure Marc Madiot.