La formation UAE Team Emirates vient d’annoncer les huit coureurs sélectionnés pour le Giro et le Tour de France. Tadej Pogacar tentera de faire le doublé, que seuls sept coureurs sont parvenus à réaliser.

Alors que la saison 2024 n’a même pas encore commencé, nous connaissons déjà la composition de l’équipe UAE Team Emirates pour le Giro et le Tour de France 2024. Lors d’une conférence de presse organisée en Espagne, la formation émiratie a confirmé la participation de Tadej Pogacar sur les deux Grands Tours. Le Slovène sera le seul leader de son équipe sur le Giro, où il sera notamment accompagné par son fidèle lieutenant en montagne Rafal Majka ou encore l’Australien Jay Vine.

Les 8 coureurs d’UAE Team Emirates pour le Giro 2024

Tadej Pogacar

Mikkel Bjerg

Felix Großschartner

Rafal Majka

Juan Sebastian Molano

Domen Novak

Rui Oliveira

Jay Vine

En revanche, sur le Tour de France, UAE va sortir l’artillerie lourde et disposera de plusieurs cartes pour le général avec, bien entendu, Tadej Pogacar, mais aussi Joao Almeida (3ᵉ du dernier Giro), Juan Ayuso (4ᵉ de la dernière Vuelta) ou encore Adam Yates (3ᵉ du dernier Tour de France). Avec la présence de Pavel Sivakov et de Marc Soler, Mauro Ginetti va aligner une équipe très solide pour tenter de contrecarrer les plans de Jumbo-Visma et de Jonas Vingegaard, double vainqueur en titre de la Grande Boucle.

Les 8 coureurs d’UAE Team Emirates pour le Tour de France 2024