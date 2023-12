La formation Jumbo-Visma, qui va devenir Visma | Lease a Bike, vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison 2024.

Changement de nom pour l’équipe Jumbo-Visma, qui va devenir Visma | Lease a Bike le 1ᵉʳ janvier. Les coureurs de l’équipe néerlandaise continueront d’être identifiables par les fans à l’avenir grâce aux couleurs jaune et noir. Le nouveau kit met en évidence Visma et Lease a Bike comme nouveaux sponsors principaux. Jumbo, en tant que partenaire fondateur, a un logo spécial placé au dos. Jonas Vingegaard et ses coéquipiers rouleront toujours sur des Cervélo avec des roues Reserve mais changeront de casque en 2024, passant de Lazer à Giro.

Les Cervélo S5 de Visma | Lease a Bike 2024

« Je pense vraiment que c’est un super joli kit. Nous restons reconnaissables dans les couleurs que nous utilisons depuis tant d’années. Le jaune est la plus haute réussite de notre sport, donc je trouve symbolique que ce soit aussi la couleur de notre maillot. La couleur plus vive nous permet également de nous démarquer encore plus. De plus, cette année, nous avons un maillot propre. Il a l’air très bien confectionné ».

Richard Plugge, PDG de la Visma | Lease a Bike :

« Aujourd’hui, nous lançons plus qu’un simple nouveau kit. Avec nos nouveaux sponsors en titre, nous dévoilons une nouvelle identité d’entreprise qui se reflète pleinement dans ce nouveau maillot. Une identité d’entreprise qui nous rapproche de nous-mêmes et de tout ce que nous avons construit au cours des dernières années : nous restons jaune-noir, et nous continuons à utiliser l’hexagone et le nid d’abeilles distinctifs. Nous ancrons ces éléments dans l’entreprise derrière notre équipe. Nous sommes très heureux que Visma et Lease a Bike s’alignent sur notre vision de préserver les couleurs de notre équipe et nous soutiennent ainsi dans notre mission : construire un héritage. »