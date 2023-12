Astana vient de présenter son nouveau maillot et son effectif pour la saison 2024. Vision devient le nouveau fournisseur roues de l’équipe.

Très active sur le marché des transferts, l‘équipe Astana Qazaqstan vient de confirmer sa composition officielle pour la saison 2024. Alexey Lutsenko et de l’un des meilleurs sprinteurs de tous les temps, Mark Cavendish, qui va disputer sa dernière saison chez les professionnels, seront les coureurs clés de l’équipe en 2024. La formation accueille 14 nouveaux coureurs, deux d’entre eux viennent de l’équipe de développement d’Astana Qazaqstan (Harold Martin Lopez et Nicolas Vinokurov) et deux autres viennent d’autres projets kazakhs (Daniil Marukhin et Anton Kuzmin).

L’équipe d’Alexandre Vinokourov a également présenté son nouveau maillot, qui sera désormais fourni par la marque italienne Biemme. Ce nouveau kit combine les couleurs classiques de l’équipe et les couleurs des ressources naturelles qui font la renommée du Kazakhstan en bas du maillot. Ce design avait déjà utilisé par l’équipe lors du dernier Tour de France. Pour finir, après avoir utilisé des roues HED et Corima en 2023, Vision va devenir le nouveau fournisseur de roues de l’équipe pour les deux prochaines saisons.

Alexandre Vinokourov, manager général d’Astana Qazaqstan :

« Je pense que nous avons créé un effectif bien équilibré avec un bon ratio de jeunes talents et de coureurs expérimentés, connus et respectés dans le peloton. Nous réfléchissons donc à de grands objectifs pour la saison à venir. Biemme est une marque italienne bien connue avec une longue histoire dans le cyclisme et avec eux nous avons élaboré un très joli design de maillot pour la saison à venir. Nous sommes extrêmement fiers de signer cet accord et de trouver en FSA-Vision un véritable expert et leader mondial des roues et composants de vélo. »