La formation Soudal Quick-Step vient de présenter son nouveau maillot, que les coureurs porteront tout au long de la saison 2024.

Dans une vidéo devenue virale et sur un air de Céline Dion, Julian Alaphilippe a dévoilé le nouveau maillot de la Soudal Quick-Step. Actuellement en stage à Calpe, l’équipe belge aura un maillot similaire à celui de la saison 2023, toujours en bleu et blanc. Des détails ont toutefois été ajoutés avec une finition florale sur les manches du maillot soulignant la campagne environnementale de l’équipe. Le design final 2024 est l’œuvre de Stijn Dossche, qui a collaboré avec Castelli pour créer ce kit.

𝗦𝗼𝘂𝗱𝗮𝗹 𝗤𝘂𝗶𝗰𝗸-𝗦𝘁𝗲𝗽 𝗱𝗿𝗼𝗽 𝗧𝗛𝗘 𝗕𝗘𝗦𝗧 𝗖𝗮𝘀𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶 𝗰𝘆𝗰𝗹𝗶𝗻𝗴 𝗸𝗶𝘁 𝗿𝗲𝘃𝗲𝗮𝗹, 𝗲𝘃𝗲𝗿! pic.twitter.com/1idoJf8Q6x — Soudal Quick-Step Pro Cycling Team (@soudalquickstep) December 15, 2023

Julian Alaphilippe :

« J’adore le nouveau maillot. Il présente un look différent des années précédentes, tout en conservant les éléments qui font partie de notre identité. J’ai hâte de le porter pour la première fois en compétition dans quelques semaines, au Tour Down Under, puis lors des classiques de printemps, que j’affectionne tant. »