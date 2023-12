La formation Bora-Hansgrohe vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison 2024. Sram remplace Shimano et sera le nouveau partenaire de l’équipe.

Alors que l’équipe a beaucoup fait parler d’elle ces derniers temps avec l’arrivée de Primoz Roglic mais aussi avec l’affaire Cian Uijtdebroeks plus récemment, la Bora-Hansgrohe vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison 2024. La couleur principale restera le vert, mais l’épaule et la manche droite du maillot seront en jaune fluo. Jai Hindley et ses coéquipiers rouleront toujours sur des vélos Specialized en 2024, qui seront équipés de groupes Sram et non plus Shimano.