La marque espagnole Gobik va devenir partenaire de l’équipe Ineos Grenadiers, qui vient de dévoiler son nouveau maillot 2024.

L’équipe Ineos Grenadiers et Gobik viennent d’annoncer un nouveau partenariat à long terme débutant en janvier 2024. La formation britannique aura donc un nouveau maillot. Les couleurs sont similaires à celui de 2023, avec du noir sur la partie gauche, du rouge au centre et la partie droite en orange. Le partenariat offre à Gobik l’opportunité de travailler avec l’une des équipes cyclistes les plus importantes et, ce faisant, d’accéder à une gamme de possibilités pour l’avenir.

PDG et co-fondateur de Gobik, Alberto Garcia :

« Cette alliance est une excellente opportunité de faire partie de la structure qu’est Ineos Grenadiers. Ils se sont toujours caractérisés par être à l’avant-garde, tant au niveau sportif dans la préparation des coureurs qu’au niveau technologique avec tout le matériel, les vélos, les accessoires et bien sûr, les vêtements qu’ils porteront tout au long de la saison. Nous sommes sûrs qu’au niveau technique, en termes d’aérodynamisme et de performances, le travail conjoint avec l’équipe dans les années à venir signifiera une avancée importante dans nos produits qui, bien sûr, atteindront finalement le consommateur final. »