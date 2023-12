L’Érythréen Henok Mulubrhan vient d’être élu cycliste africain de 2023 devant Biniam Girmay, vainqueur des trois dernières éditions.

Henok Mulubrhan est le vainqueur du 12ᵉ Trophée cycliste africain. À 24 ans, l’Érythréen succède à son compatriote Biniam Girmay, vainqueur du trophée en 2020, 2021 et 2022. Henok Mulubrhan doit sa distinction à sa victoire au classement général et à ses victoires d’étapes au Tour du Rwanda (UCI 2.1) et au Tour du Lac Qinghai en Chine (UCI 2.Pro). Le coureur de la Green Project-Bardiani CSF-Faizanè a également remporté le titre continental de Champion d’Afrique en début de saison. Ces performances en 2023 lui permettront de monter sur le World Tour pour la saison 2024 avec l’équipe Astana Qazaqstan.

C’est la huitième fois en douze éditions qu’un coureur érythréen remporte ce Trophée. Il a reçu le plus grand nombre de voix du jury, présidé par le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault, et composé de vingt-cinq membres parmi lesquels des coureurs, entraîneurs et dirigeants africains, organisateurs d’épreuves cyclistes sur le continent et des journalistes spécialisés africains et européens qui suivent toutes les courses cyclistes en Afrique. Henok Mulubrhan reçoit le trophée pour la première fois de sa carrière devant Biniam Girmay et le Marocain Achraf Ed Doghmy.

Henok Mulubrhan :

« Je suis vraiment content de cette victoire. J’ai un grand rêve d’être le meilleur coureur africain. 3 ans que je suis dans le top 5 donc finalement, je l’ai eu cette année, c’est la meilleure saison que j’ai eu jusqu’à présent dans ma carrière. J’ai remporté le tour Rwanda et le Tour du lac Qinghai et également champion d’Afrique 2 années consécutives ! Je rêvais d’être coureur du World Tour avec Astana donc 2023 est ma meilleure année que je n’oublierai pas cette année. Merci à mon équipe Green Project-Bardiani CSF-Faizane et tous mes coéquipiers durant cette saison aussi, ils font partie de ce trophée ! Et aussi ma famille et mes fans. »

Le classement du trophée cycliste africain 2023