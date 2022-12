L’Erythréen Biniam Girmay est le lauréat du 11e Trophée du Cycliste africain pour la troisième année consécutive. Il est le premier à réaliser cet incroyable triplé.

Biniam Girmay doit cette distinction à ses succès à Gand-Wevelgem et sur son étape au Tour d’Italie. Jamais un coureur africain n’avait réalisé, avant lui, une telle performance. C’est la septième fois en onze éditions qu’un coureur érythréen remporte ce Trophée.

Comme en 2020 et 2021, Biniam Girmay a obtenu le plus grand nombre de votes de la part du jury présidé par le quintuple vainqueur du Tour de France, Bernard Hinault et composé de vingt-cinq membres parmi lesquels des coureurs, entraîneurs et dirigeants africains, des organisateurs d’épreuves cyclistes sur le continent mais aussi des journalistes spécialisés, africains et européens, qui suivent l’ensemble des courses cyclistes en Afrique.

Ce Trophée a été créé il y a onze ans par les organisateurs de la Tropicale Amissa Bongo, toujours soucieux d’aider au développement du cyclisme africain en récompensant le coureur du continent ayant réalisé les plus belles performances de la saison et réussi par son rayonnement à faire connaître le cyclisme africain sur la scène mondiale.

Biniam Girmay : « Comme pour les deux premiers trophées, je ressens une immense fierté. Je l’ai dit, mes victoires à Gand-Wevelgem et au Giro d’Italia étaient aussi celles du continent africain. J’ai encore du mal à réaliser, à comprendre ce que j’ai réussi en 2022. Ce nouveau trophée couronne ma saison ».

Le classement 2022