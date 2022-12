Comme l’année dernière, l’équipe Jumbo-Visma présente aujourd’hui une vente aux enchères comprenant 18 vélos ayant joué un rôle décisif dans la saison cycliste 2022. Parmi ces vélos emblématiques, on trouve le Cervélo R5 de Jonas Vingegaard, utilisé dans les étapes de montagne et qui a contribué à sa victoire dans le Tour de France cette année. Le S5 décoré de vert du maillot vert Wout van Aert et le vélo de Marianne Vos, qui a remporté le maillot vert du Tour de France Femmes. La vente aux enchères a lieu du 8 au 19 décembre.

Jonas Vingegaard s’exprime sur le vélo avec lequel il a réussi à remporter le maillot jaune du Tour de France cette année

« Ce vélo a fait partie de ma plus grande réussite dans le cyclisme à ce jour. Je suis très reconnaissant d’avoir commencé ce Tour de France au Danemark et d’être revenu à Copenhague avec le maillot jaune. Ce vélo a laissé un héritage durable. »

Parmi les 18 vélos uniques qui seront mis aux enchères figurent également le Cervélo R5 de Koen Bouwman, qui lui a permis de remporter le maillot bleu du classement de la montagne et deux étapes lors du Giro d’Italia 2022, et le R5 de Primoz Roglic sur lequel il a affronté ses concurrents lors de l’étape du Tour de France de cette année vers le Col du Granon. Les fans pourront également obtenir le dernier vélo du Grand Tour de Tom Dumoulin, un Cervélo R5 qu’il a utilisé lors du Giro d’Italia de cette année. Chaque vélo sera accompagné d’une note unique écrite à la main par les coureurs, où l’héritage des vélos prendra vie.

Les recettes de la vente aux enchères seront consacrées au développement de talents cyclistes. L’équipe a déjà mis en place une infrastructure complète avec la Team Jumbo-Visma Academy, la Jumbo-Visma Development Team et l’initiative nationale CyclingClassNL. Avec ces activités, l’équipe Jumbo-Visma joue un rôle important dans la stimulation des talents cyclistes, comme Olav Kooij. Le coureur néerlandais fait partie de l’équipe depuis le début de l’équipe de développement et est maintenant une étoile montante.

Le directeur de l’équipe Jumbo-Visma, Richard Plugge, considère cette vente aux enchères comme une initiative clé pour aider les talents du cyclisme à progresser

« Au sein de l’équipe Jumbo-Visma, nous sommes engagés dans de nombreuses initiatives visant à aider les talents cyclistes à s’épanouir. Pensez à notre Académie, aux talents de notre équipe de développement, et bien sûr à l’initiative CyclingClassNL à laquelle nous participons en tant qu’équipe cycliste. C’est ainsi que nous contribuons véritablement à l’avenir du cyclisme néerlandais et cette vente aux enchères nous permet de franchir une nouvelle étape. »

Toutes les ventes sont accessibles ici