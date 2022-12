LOOK Cycle a annoncé le nouveau-né de sa gamme de vélos de route, le nouveau 765 OPTIMUM.

Évolution de la série 765 (Que nous avions prise en main en version gravel), ce vélo d’endurance a été développé pour offrir un vélo aux ajustements moins agressif que les modèles de compétition. L’idée était de maximiser le confort du cycliste et l’efficacité pour les longues journées, les routes accidentées et les sorties en toutes saisons.

Confort, réactivité et polyvalence au programme du Look 765 Optimum

Le cadre 765 Optimum a été revu et utilise désormais des fibres de carbone de différents modules combinées à une fibre développée spécifiquement pour l’endurance et permettant une dissipation des vibrations beaucoup plus rapidement et efficacement qu’avec tout autre matériau.

La nouvelle géométrie du 765 Optimum a été optimisée pour l’endurance. Elle utilise la technologie 3D wave, pour une souplesse annoncée 20% plus importante que sur le modèle précédent.

Le boitier de pédalier est au standard T47 pour assurer légèreté, fiabilité et un transfert de puissance efficace. Avec la possibilité de monter des pneus pouvant aller jusqu’au 700x34mm, le 765 Optimum permet aux cyclistes de choisir un pneu large pour aller chercher encore un peu plus de confort.

On retrouve un aspect racé grâce à l’intégration totale des câbles. Une intégration qui a été conçue pour un entretien simple et intuitif puisque les câbles entrent dans le cadre sous le guidon, ce qui permet de retirer la potence et le guidon sans avoir à déconnecter les durites.

Le nouveau 765 OPTIMUM offre la possibilité aux cyclistes au long cours d’ajouter une protection supplémentaire avec des gardes-boue. On est bien en présence d’un vélo dédié à l’endurance.

Frederic Caron, Product Manager, LOOK Cycle

“Le nouveau 765 OPTIMUM est le vélo idéal pour les sorties quotidiennes comme pour le prochain défi sportif. Conçu en France par nos équipes d’ingénieurs passionnés, il offre un compromis entre rigidité et souplesse qui permettra aux cyclistes pratiquant la longue distance de profiter pleinement des routes qui les attendent. Grâce au savoir-faire unique de LOOK et à ses matériaux innovants, notre marque excelle dans la maîtrise de l’alchimie complexe entre confort et performance. Utilisant un tout nouveau design qui combine plusieurs fibres de carbone et tissages ainsi que notre technologie 3D Wave, le nouveau 765 OPTIMUM est un vélo d’endurance qui accompagnera les cyclistes passionnés sur tous les types de parcours.”

Spécificités techniques du 765 Optimum

Géométrie endurance

Disposition des fibres de carbone spécifique à l’endurance

Technologie 3D Wave

Cadre et fourche – poids de 1400g (en taille M )

Pneumatiques jusqu’à 700x34mm

Boitier de pédalier T47

Passage de câbles intégrés via potence LOOK Cycle LS3

Compatible gardes-boue

Prix et disponibilités du Look 765 Optimum

Le 765 Optimum est disponible en 5 tailles (XS, S, M, L et XL), avec 5 options de montage en vélo complet et 2 coloris en version cadre :