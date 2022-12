Les nouvelles roues SL6 freinage disque sont plus légères et plus performantes grâce à l’amélioration des moyeux RS. Des roues ultimes spécialement développées pour une utilisation à grande vitesse et pour les parcours valonés. Les points clés sont la profondeur de la jante de 62 mm associée à une section large de 26 mm qui garantissent légèreté et stabilité. Le nombre de rayons de 24 assure une grande rigidité pour un poids très faible. La génération de jante plus large fournit un meilleur support au pneu et réduit la résistance au roulement, augmentant en même temps la résistance de la roue. La jante est construite avec la technologie tubeless-ready pour être compatible avec les pneus à chambre à air et tubeless. Les moyeux RS, ici équipés de roulements en acier, améliorent considérablement la fluidité des roues et garantissent une meilleure restitution de la force exercée sur les pédales.

Poids : 1 620g

Prix : 1 450€

Disponible en finition POB (Polish on black)

