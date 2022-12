L’avenir de l’équipe cycliste B&B Hotels est de plus en plus menacé, le manager Jérôme Pineau ayant annoncé vendredi à ses coureurs qu’ils étaient libres de trouver une nouvelle formation pour la saison prochaine. Avec l’appui de la Ville de Paris, Jérôme Pineau ambitionnait de monter une équipe capable de jouer rapidement les premiers rôles. Mais il n’a pas encore réussi à trouver un nouveau partenaire financier, aux côtés de B&B Hotels, pour mener son projet à bien, selon les quotidiens Ouest France et Le Télégramme.

« Il reste des rendez-vous avec des partenaires ces prochains jours pour évaluer la poursuite de l’équipe, et à quelle hauteur », a indiqué une source proche de la formation bretonne à l’AFP.

En clair, il s’agit de tenter de boucler un budget proche de celui de l’an dernier, entre 5 et 7 millions d’euros, mais loin des ambitions affichées ces derniers mois.

Jérôme Pineau avait annoncé, le jour de l’arrivée du Tour de France à Paris en juillet, le projet d’une équipe masculine « de très haut niveau ». Accompagnée d’une équipe féminine et d’une académie, en s’associant avec la Ville de Paris qui, sans participer au financement, devait apporter son image et favoriser l’arrivée d’un gros parraineur.

Avec un budget espéré de 15 millions d’euros, il voulait viser à moyen terme un podium sur le Tour de France et à court terme l’accession rapide au World Tour. L’arrivée de grands noms comme Mark Cavendish a été évoquée. Mais vendredi, Jérôme Pineau a annoncé à ses coureurs que le projet espéré n’allait pas se faire. A la mi-novembre, il avait réussi à obtenir un nouveau délai auprès de l’Union cycliste internationale (UCI) et de la Ligue nationale de cyclisme pour pouvoir présenter un dossier complet afin d’obtenir une licence, arguant de plusieurs pistes « très sérieuses ».

Jérome Pineau « J’y croirai jusqu’à la dernière minute de la dernière journée »

« J’y croirai jusqu’à la dernière minute de la dernière journée », a-t-il alors déclaré à la presse. « J’attends des réponses. Et si un chef d’entreprise a envie de venir nous accompagner, on ne lui claquera pas la porte. Ce sera le début d’autre chose où la fin de tout. » C’est désormais la disparition pure et simple de l’équipe, dans laquelle figurent des coureurs comme Alex Laurance, Franck Bonnamour et Pierre Rolland, qui est en jeu.

