MAAP, la marque de textile de Melbourne que l’on ne présente plus. Réputée pour son savoir-faire, mais aussi sa touche d’originalité et d’audace que l’on retrouve régulièrement dans leurs collections, présentent aujourd’hui leur troisième collaboration avec P.A.M. (Perks and Mini). Une collection qui combine l’esthétique libre et le langage graphique de P.A.M. La gamme est inspirée de la psychologie avec une tournure italienne rétro. Toutes les pièces techniques bénéficient de l’ingénierie technique, de la qualité des matériaux et des finitions ainsi que de la philosophie du cyclisme alternatif que l’on retrouve habituellement chez MAAP

Originalité et esprit rétro

La capsule PAAM Club Ciclistico Amatiorale est une célébration du psy-cyclisme et des aventures sauvages hors des sentiers battus. Inspirés par des randonnées sur des terrains variés, des dégustations de cannoli et des arrêts café. Les vêtements pour toutes les disciplines présentent les graphiques activés par la psyché de Perks and Mini, des logos de la vieille école et des castors sympathiques pour des aventures sur le vélo et dans la vie de tous les jours.

La collection est fabriquée en Italie, elle utilise des tissus respirants de qualité supérieure et la même peau de chamois thermo moulée 3D multi-densité que celle du Team Bib Evo de MAAP. Pour accentuer le style classique, associez-le à la casquette MAAP X P.A.M. Skull Cap, une pièce empreinte de nostalgie. La collection capsule est complétée par des maillots Team Fit, une option thermique à manches longues, des cuissards cargo, une veste légère et un tee-shirt VTT. Aucune sortie ne serait complète sans les accessoires essentiels, notamment les chaussettes rembourrées, les bouteilles, les casquettes, les tours de cou et les manchettes. L’esthétique se poursuit en dehors du vélo avec des t-shirts graphiques, un sweat à capuche et un pack d’autocollants.

La collection PAAM – Club Ciclostico Amatiorale est disponible en ligne ce 15 décembre, en quantités limitées sur maap.cc et perksandmini.com.