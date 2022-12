Lors de la présentation de l’équipe 2023, la Jumbo-Visma a officialisé la participation de Primoz Roglic au Giro et de Jonas Vingegaard au Tour de France en 2023.

Primoz Roglic de retour sur le Giro

Après une saison 2022 difficile (abandon sur le Tour de France et sur la Vuelta), Primoz Roglic espère bien débuter 2023 de la plus belle des manières en remportant le Tour d’Italie. Il a déjà participé deux fois au Giro, en 2016 et en 2019. Il y a remporté trois étapes (3 contre-la-montre individuels). En 2019, il avait même porté le maillot rose quelques jours avant de terminer 3ème du classement général. « C’est une course que j’aime, mais que je n’ai pas encore gagnée. Je me remets encore de l’opération, mais d’ici mai, j’espère être en forme. En tout cas, je ferai tout ce que je peux pour y parvenir », a déclaré Roglic lors du camp d’entraînement en Espagne.

Jonas Vingegaard en quête d’un deuxième Tour de France

Vainqueur du Tour de France 2022, Jonas Vingegaard tentera de récidiver la saison prochaine. Le Danois aura fort à faire face à Tadej Pogacar. Mais du côté de l’équipe Jumbo-Visma, la confiance est de mise. « Nous avons compris comment vaincre Pogacar l’année dernière, nous connaissons ses points forts et les domaines dans lesquels Jonas est supérieur à lui. Nous revenons sur le Tour avec un plan solide, et nous pensons que nous pouvons à nouveau viser le jaune avec Jonas », affirme Merijn Zeeman, directeur sportif de l’équipe.

Un grand collectif pour les classiques

Avec l’arrivée de Dylan Van Baarle cet hiver, la Jumbo-Visma a renforcé son effectif pour la campagne des classiques. La venue du vainqueur sortant de Paris-Roubaix, l’équipe compte bien remporter un monument lors de la campagne des classiques : « Le Tour des Flandres et/ou Paris-Roubaix. Nous voulons commencer par la meilleure préparation possible et viser le résultat le plus élevé possible. Dylan van Baarle, entre autres, est un ajout crucial à notre solide noyau classique. Avec ce collectif, je suis convaincu que nous pouvons gagner avec l’un de nos coureurs », estime le directeur sportif de l’équipe Merijn Zeeman.

Un nouveau maillot et des nouveaux partenaires en 2023

« J’avais aussi l’intention de changer les choses du côté commercial du vélo. Il y a déjà eu des avancées dans ce sens, et j’espère faire certains encore plus gros bientôt », indique Richard Plugge, PDG de la Jumbo-Visma. Pour la saison 2023, l’équipe néerlandaise évoluera avec les marques Sram, Oakley et BetCity. La formation arborera également un nouveau maillot. On retrouve les couleurs habituelles de l’équipe, le jaune et le noir, mais aussi quelques touches de bleu et de vert en référence aux anciens maillots de l’équipe (Blanco, Belkin, Team LottoNL-Jumbo). « Avec ce maillot, nous rendons hommage à ce que nous avons accompli ensemble au cours des dix dernières années. C’est un point de départ pour une croissance supplémentaire au cours des dix prochaines années », conclut Richard Plugge.