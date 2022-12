Ce sont des sourires qui réchauffent les cœurs, des accolades, des embrassades qui rappellent les liens qui unissent l’équipe. Du lundi 12 au mardi 20 décembre, les 49 coureurs de la formation Cofidis se sont retrouvés à l’hôtel Marriott La Sella Golf Resort & Spa de Denia, en Espagne, comme la saison passée. Le responsable de la performance, Samuel Bellenoue avait concocté un programme intensif tout au long de la semaine.

L’occasion, surtout, d’intégrer dans l’équipe les nouveaux venus : Jonathan Lastra, Christophe Noppe, Axel Mariault et Harrison Wood. Même enthousiasme chez les filles avant d’entamer la 2e saison de l’histoire de leur équipe. Dernière à avoir rejoint l’effectif, Séverine Eraud, en provenance du Stade Rochelais, a été accueillie chaleureusement par ses nouvelles équipières. Elle fait donc partie des nouvelles recrues, la Française Morgane Coston, la Slovène Spela Kern et l’Australienne Josie Talbot.

La section handisport, elle, compte dans ses rangs deux nouveaux visages : Alexandre Lloveras et Maxime Gressier (tandem). Plus que jamais, ils seront en ordre de bataille à 18 mois des Jeux paralympiques de Paris 2024.

Guillaume Martin : « Le stage s’est vraiment bien passé. C’est toujours un moment important pour lancer la saison. On a profité des conditions météos qu’on attendait, pour rouler plus d’une trentaine d’heures cette semaine. L’ambiance était au rendez-vous : c’était aussi l’occasion de se retrouver avec les différentes équipes Cofidis (masculine, féminine et handi), ce qui n’arrive pas souvent dans l’année. On a bien travaillé sur le vélo et on a passé de bons moments en dehors. Désormais, je vais continuer l’entraînement, entretenir la forme et avancer progressivement jusqu’à ma reprise. »