Après une saison prometteuse dans l’équipe développement, William Junior Lecerf va découvrir le World Tour chez Soudal Quick-Step en 2024.

C’est l’un des jeunes coureurs belges promis à un bel avenir. Après Remco Evenepoel ou encore Cian Uijtdebroeks, William Junior Lecerf va passer professionnel en 2024 chez Soudal Quick-Step. À 21 ans, le natif de Halle a réalisé une belle saison dans l’équipe développement. 3ᵉ du Tour du Rwanda en début d’année, le coureur de la Soudal – Quick-Step Devo Team a également brillé sur les courses par étapes U23 en prenant la 8ᵉ place du Giro Next Gen avant de terminer 5ᵉ du Tour de l’Avenir.

« La saison dernière a été formidable. J’ai débuté avec l’équipe Soudal Quick-Step Devo lors du Tour du Rwanda, ce qui a fini par être une expérience incroyable. C’était fou de porter le maillot jaune pendant deux jours, et cet exploit, ainsi que ma troisième place au général, m’a donné beaucoup de confiance pour la saison. La seule chose qui m’a un peu déçu, c’est le résultat du Giro U23, où j’espérais faire mieux que huitième, mais au final, ce n’était pas un mauvais résultat. Comme je l’ai dit, j’ai beaucoup appris en roulant avec les pros la saison dernière et je crois que cela m’a aidé lorsque j’ai remporté ma plus grande victoire à ce jour, le Piccolo Giro di Lombardia, après une belle journée de course », indique William Junior Lecerf.

« J’ai hâte de devenir pro »

Bien qu’il découvrira le niveau World Tour en 2024, le coureur belge a déjà participé à plusieurs courses professionnelles avec la Soudal Quick-Step cette année. Au mois de mars, il a notamment participé à la Settimana Internazionale Coppi e Bartali, remportée par son coéquipier Mauro Schmid. En fin de saison, il impressionne en terminant 11ᵉ du Gran Piemonte, dans le groupe des principaux favoris. En fin de saison, Lecerf a également reçu le prix du meilleur jeune cycliste belge de la saison, pendant que son futur coéquipier Remco Evenepoel remportait son troisième Vélo de Cristal.

« Le fait qu’il y a à peine deux mois j’ai partagé la scène avec Remco au Gala Kristallen Fiets, où nous avons tous deux reçu un trophée, était plus qu’un rêve. La Belgique est obsédée par le cyclisme, donc remporter ce prix était incroyable. J’ai hâte de devenir pro avec Soudal Quick-Step dans quelques semaines ! Je connais déjà certains coureurs et le staff grâce aux courses que j’ai disputées, et je sens que je peux faire beaucoup d’amélioration significative ici. Je chercherai à progresser et à aider l’équipe chaque fois qu’elle aura besoin de moi. C’est spécial de faire partie de Soudal Quick-Step, une organisation avec une histoire si riche, et j’espère contribuer au formidable palmarès de l’équipe dans les années à venir », conclut le jeune belge.