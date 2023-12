Après le départ de Peter Sagan et de Specialized, ENVE sera le nouveau partenaire cycle du Team TotalEnergies pour les deux prochaines saisons.

Après deux ans sur des vélos Specialized, le Team TotalEnergies va changer de partenaire cycle en 2024. Avec le départ de Peter Sagan, sponsorisé par Specialized, l’équipe vendéenne a mis fin à son partenariat avec la marque américaine. Les hommes de Jean-René Bernaudeau rouleront des vélos ENVE en 2024. Cette marque américaine est reconnue pour leurs roues hautes performances, qui dont d’ailleurs utilisées par l’équipe UAE Team Emirates depuis 2023. ENVE accompagnera le Team TotalEnergies sur les deux prochaines saisons, jusqu’en 2025 en tant que partenaire cycle. L’engagement se fera au travers des modèles MELEE.

Jean-René Bernaudeau, manager du Team TotalEnergies :

« Vous annoncer le partenariat avec ENVE est une grande fierté. Nous connaissions déja leurs roues, définies comme les meilleures du monde. Cela a fortement attiré notre curiosité. Octobre a été riche en échanges avec les ingénieurs au siège du Team. Nos techniciens et coureurs ont été bluffés par la réactivité de cette marque. Les tests effectués par nos coureurs les plus pointus se sont avérés plus que positifs et tous ont reconnu unanimement la très haute technologie de ces vélos. Je suis ravi d’associer notre équipe à cette marque novatrice ».

« Nous avons beaucoup à apprendre de nos structures et avons la même motivation à bâtir les résultats sportifs sur un travail R&D important. Cette collaboration entre nos deux entités contribuera certainement aux futures victoires. C’est une belle et ambitieuse collaboration qui démarre. ENVE vit dans la modernité et l’innovation comme nous. Il n’y a aucun obstacle devant nous pour écrire une belle histoire. Notre pôle performance et leur secteur Recherche et Développement travailleront main dans la main ces deux prochaines saisons pour nous faire grandir mutuellement à tous les niveaux. J’ai hâte que la saison commence. J’adresse également un chaleureux remerciement à Specialized pour les deux belles années de collaboration ».