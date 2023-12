C’est désormais officiel : l’équipe Groupama FDJ roulera sur des vélos Wilier dès le 1ᵉʳ janvier 2024 et pour les saisons à venir.

Après 22 ans de collaboration avec Lapierre, l’équipe Groupama-FDJ roulera sur des vélos Wilier en 2024. Déjà partenaire de l’équipe Astana depuis 2020, la marque italienne équipera désormais deux formations World Tour. Côté matériel, les coureurs de l’équipe rouleront sur le Filante SLR avec une livrée spéciale et dédiée, qui sera dévoilée le 1ᵉʳ janvier. Le vélo de contre-la-montre sera le Turbine SLR.

« Je suis ravi et honoré d’annoncer aujourd’hui que Wilier Triestina rejoint la famille Groupama-FDJ Cycling Team en tant que Partenaire Officiel. C’est le début d’une grande aventure avec une entreprise italienne de renom qui a marqué l’histoire du cyclisme. »

We're thrilled to announce our new partnership: @GroupamaFDJ and Wilier Triestina bond together for the upcoming seasons. Let the journey begin.

