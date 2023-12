Pour la deuxième fois de sa carrière, Julian Alaphilippe lancera sa saison en Australie, à l’occasion du Tour Down Under, qui a lieu du 16 au 21 janvier.

Julian Alaphilippe sera au départ de la 24ᵉ édition du Tour Down Under, où Soudal Quick-Step a remporté une fois le classement général et un total de six étapes. Le peloton se lancera dans un voyage de 800 km, qui comprendra la célèbre arrivée au mont Lofty, où la course se terminera. Le double champion du monde a déjà participé à cette compétition, c’était en 2014, lors de sa première saison chez les professionnels.

