La formation Arkéa B&B Hotels vient de dévoiler son nouveau maillot pour la saison 2024, qui a pour thème Excalibur.

Nouveau nom et nouveau maillot pour la formation Arkéa en 2024. Alors que l’équipe bretonne va devenir Arkéa B&B Hotels dès le 1ᵉʳ janvier, les hommes d’Emmanuel Hubert porteront également un nouveau maillot. Le thème est Excalibur, du nom de la légendaire épée bretonne. La couleur principale reste le rouge avec des motifs inscrits sur la partie avant gauche du maillot ainsi que la présence du nouveau sponsor titre B&B Hotels au centre du maillot.

C'est l'histoire de notre armure sacrée. ⚔

"𝑬𝒙𝒄𝒂𝒍𝒊𝒃𝒖𝒓", notre maillot 2024. 📽 Lucas Pavy Production pic.twitter.com/rGY3Q38qW8 — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) December 3, 2023

Emmanuel Hubert, manager général d’Arkéa B&B Hotels

« Ensemble autour d’un seul et unique maillot ! Au 1ᵉʳ janvier 2024, nos trois structures UCI WorldTour, UCI Continental et UCI Women’s continental disposeront des mêmes partenaires titres : ARKEA et B&B HOTELS. Une grande première en France ! Cette uniformité d’ensemble est une volonté forte. Elle renforce, en effet, le sentiment d’appartenance à une même famille pour tous les coureur(e)s. Nos couleurs demeurent le rouge et le noir. Celles-ci sont devenues un vrai repère, une référence au fil des années au sein du peloton professionnel, ainsi qu’un modèle d’identification pour nos supporters ».

« Vous connaissez toutes et tous notre histoire liée au territoire Breton, région que nous portons comme un étendard à travers le monde. C’est la raison pour laquelle notre maillot 2024 a été designé autour du thème « EXCALIBUR », légendaire épée bretonne. Ensemble qui constituera, en somme, la particularité des équipes ARKEA – B&B HOTELS, avec cet esprit breton que l’on peut définir d’un mot : audace. C’est d’ailleurs de cette même audace que nos coureur(e)s hommes et femmes devront se nourrir afin de continuer à écrire la légende de l’équipe ARKEA – B&B HOTELS, laquelle fêtera la saison prochaine sa vingtième saison de présence au sein du peloton professionnel hommes, pour ce qui est de la structure UCI WorldTour ».