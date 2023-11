Alors que la période des transferts 2023-2024 touche à sa fin, voici les notes du mercato des 18 formations World Tour.

UAE Team Emirates : 9/10

Arrivées Départs

Meilleure équipe de la saison 2023 avec 57 victoires, l’équipe UAE Team Emirates compte bien conserver cette place en 2024. La formation émiratie a réalisé un excellent mercato en ayant recruté des jeunes coureurs prometteurs comme Jan Christen, Antonio Morgado ou encore le vainqueur du Tour de l’Avenir Isaac Del Toro. Pavel Sivakov et Nils Politt seront des renforts de poids au sein de l’effectif. Mais l’équipe de Mauro Gianetti va perdre des coureurs d’expérience avec les départs de Matteo Trentin ou encore de Davide Formolo, en grande forme sur les classiques italiennes.

Jumbo-Visma : 8/10

Arrivées Départs

Comme UAE Team Emirates, Jumbo-Visma fait le pari de la jeunesse pour les saisons à venir en signant quatre jeunes coureurs de l’équipe développement, dont le vainqueur du Baby Giro Johannes Staune-Mittet mais aussi Per Strang Hagenes, qui compte déjà trois victoires chez les professionnels. Auteurs d’une très bonne saison, Matteo Jorgenson et Ben Tulett vont rejoindre l’armada néerlandaise en 2024. En revanche, la formation néerlandaise va perdre plusieurs coureurs clés de l’équipe comme Primoz Roglic mais aussi des coéquipiers modèles comme Rohan Dennis ou encore Nathan van Hooydonck, contraint de mettre un terme à sa carrière suite à une anomalie du muscle cardiaque.

Ineos Grenadiers : 4/10

Arrivées Départs

Il a fallu attendre le mois d’octobre pour connaitre les deux premières recrues de l’équipe Ineos, que sont Oscar Rodriguez, en provenance de la Movistar, et Andrew August, un jeune coureur américain promis à un bel avenir. Tobias Foss tentera lui de se relancer chez Ineos. Outre ce peu d’arrivées, la formation britannique va perdre quatre grimpeurs importants de son effectif avec les départs de Pavel Sivakov, auteur d’une belle fin de saison 2023, Ben Tulett, vainqueur du Tour de Norvège, Daniel Felipe Martinez, qui va rejoindre la Bora-Hansgrohe, Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro en 2020 avec Ineos mais aussi Luke Plapp, 2ᵉ de l’UAE Tour cette saison.

Bahrain-Victorious : 5/10

Arrivées Départs

L’équipe Bahrain-Victorious va perdre deux coureurs essentiels de son effectif : Mikel Landa, 2ᵉ du Tour du Pays-Basque ou encore 5ᵉ de La Vuelta cette saison, mais aussi Jonathan Milan, qui a notamment remporté le classement par points ainsi qu’une étape sur le Giro. La formation bahreïnie fait, elle aussi, confiance aux jeunes en recrutant le sprinter italien Alberto Bruttomesso et le prometteur grimpeur britannique Finley Pickering. 8ᵉ du Critérium du Dauphiné cette année, Torstein Træen arrive lui en provenance d’Uno-X tandis qu’Antonio Tiberi a lui rejoint l’équipe début juin suite à sa séparation avec la Trek-Segfaredo.

Lidl-Trek : 9,5/10

Arrivées Départs

Avec l’arrivée de Lidl comme sponsor principal, l’équipe Lidl-Trek veut réduire l’écart avec les meilleures formations World Tour. En signant 10 coureurs, la formation américaine a été très active sur le marché des transferts et a réalisé un recrutement très équilibré qui devrait lui permettre de franchir un cap en 2024. Jonathan Milan et Simone Consonni viendront renforcer l’équipe dans les sprints tandis que Tao Geoghegan Hart, vainqueur du Giro 2020, sera le leader de l’équipe sur les Grands Tours. Très en forme sur les classiques italiennes, Andrea Bagioli va lui aussi rejoindre l’équipe Lidl-Trek. Tim Declercq, Fabio Felline ou encore Patrick Konrad apporteront toute leur expérience au service du collectif.

Soudal Quick-Step : 6/10

Arrivées Départs

Après la fusion manquée avec la Jumbo-Visma, la Soudal Quick-Step va bien continuer en 2024, mais l’équipe va perdre 12 coureurs de son effectif. Des coureurs emblématiques de l’équipe comme Fabio Jakobsen, Florian Sénéchal, Tim Declercq mais aussi des coureurs d’avenir comme Mauro Scmidt et Andrea Bagioli vont quitter la formation belge. Du côté des arrivées, Mikel Landa devrait devenir le nouveau lieutenant de Remco Evenepoel en montagne. Plusieurs jeunes coureurs d’avenir rejoindront le Wolfpack cen 2024 omme Luke Lamperti, le Breton Antoine Huby, Paul Magnier ou encore quatre coureurs de l’équipe développement dont William Lercerf Junior, vainqueur du Tour de Lombardie Espoirs il y a quelques semaines.

Groupama-FDJ : 5/10

Arrivées Départs

C’est la fin d’une ère chez Groupama-FDJ. Après le départ prématuré d’Arnaud Démare le 1ᵉʳ août dernier, Thibaut Pinot a lui tiré sa révérence à l’issue du Tour de Lombardie. Pour la saison 2024, Marc Madiot l’assure : « Les leaders, on les a déjà ». Difficile de lui donner tort. Avec Stefan Küng, Valentin Madouas, David Gaudu sans oublier les jeunes pépites Romain Grégoire et Lenny Martinez, l’équipe française a de belles cartes, capables de briller sur les plus grandes courses. L’an prochain, Rémy Rochas, Cyril Barthe, Marc Sarreau encore Matthew Walls viendront renforcer l’effectif.

Alpecin-Deceuninck : 4/10

Arrivées Départs

Alpecin-Deceuninck a réalisé un mercato plutôt discret. La formation belge s’est notamment attachée les services de quatre coureurs de son équipe développement, dont le champion du monde Espoirs, le Breton Axel Laurence. Du côté des départs, Stefano Oldani, Dries de Bondt ou encore Kristian Sbaragli vont découvrir une nouvelle équipe. En 2024, l’équipe comptera sur ses deux leaders : le champion du monde Mathieu van der Poel, vainqueur de deux monuments cette saison, et Jasper Philipsen, coureur le plus victorieux en 2023 avec 19 succès.

Bora-Hansgrohe : 9/10

Arrivées Départs

Avec l’arrivée de Primoz Roglic, la Bora-Hansgrohe a réalisé l’un des plus gros coups du mercato. Daniel Felipe Martinez et Matteo Sobrero vont également renforcer les rangs de l’équipe allemande qui devrait aligner une équipe très compétitive sur le prochain Tour de de France. Plusieurs jeunes coureurs prometteurs comme Emil Herzog ou Roger Adria vont également rejoindre l’équipe. Néanmoins, la Bora-Hansgrohe va perdre Nils Politt ou encore Patrick Konrad, deux coureurs d’expérience qui connaissaient bien l’équipe.

EF Education-EasyPost : 8/10

Arrivées Départs

EF Education-EasyPost a réalisé un mercato très efficace. Outre la signature du champion du monde 2013, Rui Costa, la formation de Jontathan Vaughters a recruté plusieurs jeunes coureurs prometteurs. Parmi eux, les Irlandais Darren Rafferty (vainqueur du Tour du Val d’Aoste cette saison) et Ryan Archie, qui arrive en provenance de la Jumbo-Visma Development Team. Les Britanniques Jack Rootkin-Gray, 4ᵉ des championnats du monde Espoirs, et Lukas Nerurkar, 6ᵉ du Gran Camiño, vont également rejoindre l’équipe américaine en 2024. Du côté des départs, Magnus Cort va rejoindre Uno-X tandis que Jens Keukelaire met un terme à sa carrière.

Team Jayco-AlUla : 9/10

Arrivées Départs

En début de mercato, la Jayco-AlUla a réalisé un joli coup en s’attachant les services de Mauro Schmid, de Luke Plapp et du jeune prodige danois Anders Foldager dès 2024. L’équipe australienne a également recruté des sprinters avec l’arrivée Max Walscheid et surtout le retour de Caleb Ewan, qui fait son retour dans l’équipe cinq ans après l’avoir quitté. En revanche, la Jayco va perdre un coureur important, capable de briller sur tous les terrains, Matteo Sobrero, qui s’est engagé avec la Bora-Hansgrohe. Relativement discret cette saison, Zdenek Stybar met lui un terme à sa carrière.

Cofidis : 6/10

Arrivées Départs

Avec 12 arrivées, l’équipe Cofidis a été très active sur le marché des transferts. La formation nordiste s’est attachée les services de plusieurs coureurs d’expérience avec Gorka Izagirre, Ben Hermans, Kenny Elissonde mais aussi des coureurs qui vont découvrir le niveau World Tour avec Nolann Mahoudo ou encore Nicolas Debeaumarché. Aimé De Gendt et Milan Fretin ont été recrutés pour épauler les leaders sur les classiques. En revanche, Simone Consonni et Max Walscheid vont découvrir une nouvelle équipe en 2024.

AG2R Citroën Team : 7/10

Arrivées Départs

La formation française, qui va devenir Décathlon AG2R La Mondiale en 2024, a été la dernière équipe à présenter ses recrues pour la saison prochaine. Avec l’arrivée de Bruno Armirail, Sam Bennett ou encore Victor Lafay, la formation de Vincent Lavenu s’est renforcée dans tous les secteurs. Du côtè des départs Greg Van Avermeat et Mikaël Chérel, capitaine de route de l’équipe, ont mis un terme à leur carrière tandis que Marc Sarreau et Clément Venturini se sont engagés avec une autres équipe.

Movistar Team : 7/10

Arrivées Départs

L’une des révélations de la saison, Matteo Jorgenson va quitter la Movistar à l’issue de la saison pour rejoindre la Jumbo-Visma. L’équipe espagnole réalise malgré tout un bon mercato. Davide Formolo et de Rémi Cavagna rejoindront l’équipe en 2024 et auront un rôle essentiel au sein du collectif. Après un an sans compétition, Nairo Quintana fait son retour chez Movistar. Le grimpeur colombien sera un renfort de poids pour Enric Mas en haute montagne.

Intermarché-Circus-Wanty : 3/10

Arrivées Départs

Classée 5ème au classement UCI par équipes en 2022, Intermarché-Circus-Wanty a dégringolé à la 15ème place du classement cette saison. En 2024, l’équipe belge va perdre sa carte maitresse de la saison : Rui Costa. Le Portugais, qui représente à lui seul 1/4 des victoires de l’équipe cette année, s’est engagé avec EF Education-EasyPost. Au niveau des arrivées, l’équipe de Jean-François Bourlart a recruté Kevin Colleoni, Vito Braet mais aussi trois jeunes de l’équipe development, dont le champion de France Espoirs, Alexy Faure Prost.

dsm-firmenich : 7/10

Arrivées Départs

Fabio Jakobsen est la recrue phare de la dsm-firmenich pour la saison 2024. Après 6 ans chez Quick-Step , le sprinter néerlandais aura un rôle majeur au sein de l’équipe ces trois prochaines années. Warren Barguil, Gijs Leemreize, Timo Rossen, Bram Welten mais aussi trois coureurs de l’équipe dévelopement vont eux rejoindre l’équipe néerlandaise. Les sprinters Alberto Dainese et Sam Welsford vont découvrir une autre équipe la saison prochaine. 8ème du dernier Giro, Andreas Leknessund va lui rejoindre la formation Uno-X.

Team Arkéa-Samsic : 7,5/10

Arrivées Départs

L’équipe Arkéa-Samsic, qui va devenir Arkéa-B&B Hotels en 2024, a réalisé un bon mercato en s’attachant notamment les services d’Arnaud Démare, qui a rejoint l’équipe bretonne le 1er août dernier. Florian Sénéchal, Miles Scotson, Clément Venturini mais aussi Vincenzo Albanese vont renforcer l’effectif de la formation. Les deux sprinters Nacer Bouhanni, qui prend sa retraite, et Hugo Hosftetter, qui retourne chez Israel – Premier Tech, vont eux quitter l’équipe. Leader d’Arkéa depuis son arrivée en 2018, Warren Barguil va lui retourner chez dsm-firmenich.

Astana Qazaqstan Team : 6,5 / 10