Andrea Bagioli (Soudal Quick-Step) a remporté, ce jeudi, la 107ᵉ édition du Tour du Piémont. À 30 kilomètres de l’arrivée, dans la principale ascension du jour, Alpette (5km à 8.8%), Wout Van Aert (Jumbo-Visma) ne parvient pas à suivre le rythme du peloton. À 17 kilomètres de l’arrivée, Marc Hirschi (UAE Team Emirates) et Andrea Bagioli passent à l’offensive, avant d’être rejoint par Alex Aranburu (Movistar Team) et Guillaume Martin (Cofidis). Les quatre hommes de tête collaborent parfaitement et vont se disputer la victoire au sprint. Hirschi lance son sprint le premier, mais se fait déborder par Bagioli dans les derniers mètres. L’Italien décroche sa troisième victoire de la saison devant Marc Hirschi et Alex Aranburu. Après avoir franchi la ligne à la 4ᵉ place, Guillaume Martin a été disqualifié pour « utilisation d’une position non conforme sur la bicyclette ».

La réaction d’Andrea Bagioli

Je voulais terminer avec cette équipe par une victoire. C’est certainement ma dernière victoire pour eux puisque je rejoindrai Lidl-Trek pour les trois prochaines années, mais je souhaite à mes coéquipiers et à mon staff que tout se passe bien pour eux. Dans le final, je savais que [Alex] Aranburu était rapide, mais [Marc] Hirschi aussi, donc j’ai gardé un œil sur eux. Aranburu a anticipé le sprint avant le dernier virage. Je l’ai suivi tout de suite et j’ai lancé mon sprint à 200 mètres de l’arrivée. La montée de l’Alpette était vraiment difficile, mais je me sentais bien, alors j’ai demandé à Mattia Cattaneo de rouler le plus possible. Je suis vraiment heureux ».

Le classement du Tour du Piémont