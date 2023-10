Wout Van Aert (Jumbo-Visma) a remporté, ce lundi, la 104ᵉ édition de la Coppa Bernocchi. Dans la septième et dernière ascension du Piccolo Stelvio (1,5 km à 6,7%), Jan Tratnik (Jumbo-Visma) accélère et un groupe des neuf coureurs passe en tête au sommet avec trois Jumbo-Visma (Van Aert, Benoot, Tratnik), trois Quick-Step (Bagioli, Masnada, Alaphilippe) mais aussi Marc Hirschi (UAE Team Emirates), Christian Scaroni (Astana Qazaqstan Team) et Vincenzo Albanese (Eolo-Kometa). Après un très gros travail de Tratnik dans le final, Van Aert lance son sprint le premier et résiste au retour de ses concurrents dans les derniers mètres. Il devance Vincenzo Albanese et Andrea Bagioli. Le Belge signe sa cinquième victoire de la saison. Premier Français, Julian Alaphilippe est 8ᵉ.

🔥 ¡WOUT VAN AERT! 🚴🏻 Con superioridad ante Albanese para llevarse la Coppa Bernocchi ✅ Quinta victoria de la temporada el belga.#LaCasadelCiclismo pic.twitter.com/ql8kg9NFla — Eurosport.es (@Eurosport_ES) October 2, 2023

La réaction de Wout Van Aert

« Le sentiment de gagner est merveilleux. Nous avons immédiatement pris l’initiative de la course. Cela a clarifié nos plans. Mes coéquipiers ont fait un excellent travail. Il fallait que je termine le bon travail de l’équipe. J’ai commencé tôt et j’ai sprinté jusqu’à la ligne. En fin de compte, c’est moi qui ai eu le plus de force. Cette saison n’est peut-être pas la meilleure de ma carrière en termes de nombre de victoires, mais je n’ai aucun sentiment négatif à ce sujet. C’est un grand plaisir de récompenser le travail acharné de l’équipe par la victoire. Je suis heureux de pouvoir terminer ma saison cette semaine en Italie dans la bonne humeur et dans d’excellentes conditions ».

Le classement de la Coppa Bernocchi