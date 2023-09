Le monde du cyclisme professionnel s’interroge suite aux révélations d’une possible fusion entre les équipes Jumbo-Visma et Soudal-Quick-Step. Cette fusion, si elle se concrétise, pourrait créer un mastodonte dans le peloton, redéfinissant les dynamiques de compétition.

Selon les informations révélées, les discussions entre Jumbo-Visma et Soudal-Quick-Step sont en cours, et l’objectif est de consolider les ressources et les talents pour former une équipe de coureurs de premier plan. Cette fusion serait une réponse stratégique aux défis croissants du cyclisme de haut niveau, notamment en termes de budget et de développement technologique.

Stratégie et Leadership: La fusion envisagée vise à contrer la puissance d’équipes telles que INEOS Grenadiers et UAE Emirates. Richard Plugge serait pressenti pour devenir le directeur général de la nouvelle structure, avec Merijn Zeeman dans le rôle d’entraîneur. Patrick Lefevere, actuel directeur général de Soudal Quick-Step, pourrait prendre la tête du conseil de surveillance de la nouvelle entité, potentiellement nommée Visma-Soudal ou Soudal-Visma.

Des Coureurs de Renom: La nouvelle équipe chercherait à retenir plusieurs gros noms du peloton, avec des coureurs tels que Primoz Roglic, Wout Van Aert, Jonas Vingegaard et Remco Evenepoel. Cependant, des questions subsistent quant à la cohabitation entre Evenepoel et les coureurs de Jumbo-Visma.

Challenges et Anticipations: La composition future de cette équipe pose un réel défi, Jumbo-Visma ayant 27 coureurs sous contrat pour 2027, et Soudal Quick-Step en comptant 23. Les discussions, entamées depuis mi-juillet, sont en cours, et l’annonce officielle pourrait être imminente. Le monde du cyclisme attend de voir comment cette fusion influencera les stratégies de course et les rivalités existantes.

La fusion entre Jumbo-Visma et Soudal-Quick-Step, bien qu’hypothétique pour l’instant, pourrait, si elle se faisait, marquer un tournant dans l’histoire du cyclisme professionnel. Avec des leaders forts et une équipe de coureurs de premier plan, la nouvelle entité pourrait redéfinir les enjeux et les dynamiques du peloton dans les saisons à venir.