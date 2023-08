Wout van Aert : Sur tous les fronts

Le coureur belge de la formation Jumbo-Visma, déjà réputé sur les circuits de cyclo-cross et de route, s’est cette fois distingué sur la scène du gravel, à Houffalize.

La participation de Wout au Houffa Gravel, troisième manche des UCI Gravel World Series, était attendue. Il n’a pas déçu. Dominant le peloton dès le début, il a franchi la ligne avec une avance stupéfiante de neuf minutes sur son poursuivant direct, Daan Soete. Ce n’était pas simplement une victoire, c’était une démonstration de force.

Entre technique et endurance

Le gravel est une discipline qui mêle l’agilité du VTT, la technique du cyclo-cross et l’endurance de la route. C’est exactement ce terrain mixte qui semble convenir à van Aert. « C’était une expérience extraordinaire, difficile », a-t-il admis après sa victoire.

Malgré les défis techniques et les descentes dangereuses, van Aert s’est amusé et a démontré sa polyvalence. « C’est entre la route et le cyclo-cross. C’est technique comme le cross, mais c’est plus long », précise le coureur.

En route vers les Championnats du Monde

Grâce à cette performance éclatante, Wout van Aert a obtenu sa qualification pour les Mondiaux de gravel qui se dérouleront le 8 octobre en Vénétie, Italie. C’est une opportunité qu’il compte bien saisir. « C’est un peu un objectif le titre mondial », confie-t-il.

Néanmoins, avant d’aborder ces championnats, Wout retournera sur le bitume. Il participera au Tour de Grande-Bretagne du 3 au 10 septembre, suivi des Championnats d’Europe le 24 septembre à Drenthe.

Un Palmarès qui s’enrichit

Après cette victoire remarquable en gravel, une question demeure : y a-t-il une discipline où Wout van Aert ne peut exceller? Pour le moment, il semble que la réponse soit non. Ses prochains rendez-vous seront l’occasion de le confirmer.