SBT GRVL : Steamboat Springs, epicentre du gravel mondial

Des coureurs flamboyants émergeant de l’aube frileuse à Steamboat Springs, à des duels palpitants sur des terrains impitoyables de gravel : SBT GRVL n’a pas déçu. Plongez au cœur de cette course épique, où chaque virage et chaque ascension racontent une histoire de passion, d’endurance et de triomphe.