Un Plateau Étoilé pour une Première Édition

La première édition de « La Ronde des Sources » à Saint-Amand-les-Eaux, prévue le 1er septembre, attire déjà l’attention avec une startlist impressionnante. Cette épreuve est le seul Critérium Pro des Hauts-de-France, et il est clair qu’il s’agit d’un événement majeur pour la région.

Les Grands Noms du Peloton

Julian Alaphilippe, Champion du Monde 2020 et 2021, sera sans aucun doute la principale attraction de cette course. À ses côtés, on retrouve le Champion de France 2023, Valentin Madouas, ainsi que le Champion de France 2022, Florian Sénéchal. Le plateau est complété par une série de professionnels expérimentés tels qu’Adrien Petit, Nathan Van Hooydonck, Antony Delaplace, pour n’en citer que quelques-uns.

Le Parcours

L’épreuve se déroulera en plein cœur de la ville, avec un parcours de 3,1 kms – déjà repéré comme un segment Strava pour nos amateurs de chasse aux KOM. Les coureurs le parcourront 32 fois, pour une arrivée prévue à 20h30, Avenue du Clos.

Le Départ

Alain Bocquet, maire de la ville, et Marion Rousse, directrice du Tour de France Féminin, donneront le départ sur la Grand Place de Saint-Amand-les-Eaux à 18 h. La soirée sera animée par Daniel Mangeas, voix emblématique du cyclisme.

En Bref

« La Ronde des Sources » s’annonce comme un événement sympathique pour les amateurs de cyclisme. Avec un tel alignement de talents et un parcours intéressant, Saint-Amand-les-Eaux sera sans aucun doute le point de mire de la communauté cycliste le 1er septembre.