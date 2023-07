Victor Campenaerts (Lotto Dstny) a été élu Super-Combatif du Tour de France 2023 après le vote du jury et du public.

Victor Campenaerts montera sur le podium final à Paris ce dimanche. Le Belge est le Super-Combatif de cette 110ᵉ édition. Omniprésent dans les échappées, le coureur belge a été élu par le jury, mais aussi le public, qui a pu voter sur les réseaux sociaux. Bien connu pour ne pas compter ses efforts, Campenaerts avait déjà été élu coureur le plus combatif de la 18ᵉ et de la 19ᵉ étape.

🇧🇪 @VCampenaerts is the Super-combative of the #TDF2023!

👏 After the addition of the votes of the jury and the voice of the public, the Belgian is elected Super-combative of the #TDF2023, with @Century21fr!

🇧🇪 @VCampenaerts est le Super-combatif du #TDF2023 !

👏 Après… pic.twitter.com/8VRDop9hQo

